Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B437 in Jade verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Jade sind am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 16:20 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 31-jähriger Hannoveraner mit einem Kleinwagen auf der Bundestraße in Richtung Varel unterwegs. Zwischen Schweiburg und Diekmannshausen wollte er nach links auf einen Parkplatz fahren und übersah hierbei den entgegenkommenden Kleintransporter eines 56-Jährigen aus Nordenham.

Durch den Zusammenstoß erlitten der 31-Jährige und seine ebenfalls 31-jährige Mitfahrerin aus Hannover leichte Verletzungen. Die schwangere Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Auf der Bundesstraße kam es bis 18:00 Uhr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

