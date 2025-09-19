Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisiert in Delmenhorst von der Fahrbahn der Autobahn 28 abgekommen

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 23:15 Uhr, in Delmenhorst von der Fahrbahn der Autobahn 28 abgekommen. Gegen ihn hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der 64-jährige Mann aus dem Kreis Aurich war mit einem SUV auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. In Höhe Deichhorst kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die äußeren Schutzplanken. Anschließend fuhr er über beide Fahrstreifen und kollidierte mit der mittleren Schutzplanke. Der SUV kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 22.000 Euro, der 64-jährige blieb aber unverletzt.

Ein Augenzeuge kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den 64-Jährigen und nahm hierbei Alkoholgeruch wahr. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen den SUV-Fahrer ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Den Führerschein des 64-Jährigen behielt die Polizei ein.

