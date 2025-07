POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 75-jährigem Hans-Georg H.

Ratzeburg (ots) - 29. Juli 2025 | Herzogtum Lauenburg| 28.07.2025 - Sirksfelde Gestern Abend, gegen 20.05 Uhr, kam es in Sirksfelde, in der Verlängerung des Fasanenweges in Richtung Ritzerau zu einem Verkehrsunfall. Zwei Insassen des unfallbeteiligten Transporters wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Italiener mit einem VW Crafter von Sirksfelde in Richtung Ritzerau. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Stormarner die ...

mehr