Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Delmenhorst (ots)
Am 19.09.2025, gegen 20:00 Uhr, wurde auf der Autobahn 1, in Höhe Wildeshausen, durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn ein mit zwei Personen besetzter PKW festgestellt und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet, ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt und es wurden Maßnahmen zur Sicherung des Strafverfahrens getroffen.
