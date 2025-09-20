PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am 19.09.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 zwischen Lohne/Dinklage und Vechta zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf einem vor ihm fahrenden Mercedes auf, wobei beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Aufgrund von ausgetretenem Benzin musste die Fahrbahn für die Aufreinigung teilweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

