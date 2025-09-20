PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 18:05 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek mit seinem Pkw die Wildeshauser Straße in Dötlingen in Fahrtrichtung Kirchhatten. Im Ortsteil Aschenstedt kurz vor der Einmündung zur Straße 'Am Sande' beabsichtigte der 34-Jährige ein vorausfahrendes Krad sowie einen Pkw trotz bestehendem Überholverbot zu überholen. Der 34-Jährige übersah dabei, dass die vorausfahrende 19-Jährige aus Dötlingen mit ihrem Pkw im Begriff war nach links in die Straße 'Am Sande' abzubiegen. Im Bereich der Kreuzung kam es daraufhin zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt. Aufgrund der ersten Notrufmeldung war jedoch zunächst vorsorglich ein Rettungswagen eingesetzt worden. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

