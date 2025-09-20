PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Christopher Street Day Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 20.09.2025, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr, fand der "Christopher Street Day Delmenhorst" statt. Die bei der Stadt Delmenhorst angemeldete Versammlung steht für gleiche Rechte, gesellschaftliche Akzeptanz und Schutz queerer Menschen ein und stellt sich gegen Diskriminierung, Hass und Queerenfeindlichkeit auf.

Die Veranstaltung wurde durch die örtliche Polizei begleitet.

Zahlreiche Teilnehmer reisten aus Oldenburg und Bremen mit dem Zug an. Ausgangspunkt der Versammlung war der Rathausplatz in Delmenhorst. Hier wurde um 15:00 Uhr zunächst eine Begrüßungsrede gehalten. Im Anschluss ging die ortsfeste Versammlung in einen fortbewegenden Aufzug über, an welchem ca. 1000 Personen teilnahmen.

Der Aufzug wurde von einem Lautsprecherfahrzeug begleitet und es wurden Megaphone und Transparente eingesetzt. Gegen 16:30 Uhr erreichte der Aufzug den Start- und Zielpunkt am Rathausplatz in Delmenhorst. Auf dem Rathausplatz verblieben zunächst ebenfalls die ca. 1000 Teilnehmenden. Um 22:00 Uhr wurde die Versammlung offiziell durch die Leiterin beendet.

Der Aufzug verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Am Rande der Abschlusskundgebung ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Veranstaltungsteilnehmenden und 5 Versammlungsgegnern gekommen, in dessen Verlauf eine Basecap eines Versammlungsgegners entwendet wurde.

Insgesamt konnte ein friedlicher Veranstaltungsverlauf verzeichnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 12:30

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Dötlingen

    Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, gegen 18:05 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek mit seinem Pkw die Wildeshauser Straße in Dötlingen in Fahrtrichtung Kirchhatten. Im Ortsteil Aschenstedt kurz vor der Einmündung zur Straße 'Am Sande' beabsichtigte der 34-Jährige ein vorausfahrendes Krad sowie einen Pkw trotz bestehendem Überholverbot ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:26

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 1. Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, gegen 18:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen einen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug durch einen 39-jährigen Wildeshauser ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:08

    POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Delmenhorst (ots) - Am 19.09.2025, gegen 20:00 Uhr, wurde auf der Autobahn 1, in Höhe Wildeshausen, durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn ein mit zwei Personen besetzter PKW festgestellt und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren