Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Christopher Street Day Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 20.09.2025, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr, fand der "Christopher Street Day Delmenhorst" statt. Die bei der Stadt Delmenhorst angemeldete Versammlung steht für gleiche Rechte, gesellschaftliche Akzeptanz und Schutz queerer Menschen ein und stellt sich gegen Diskriminierung, Hass und Queerenfeindlichkeit auf.

Die Veranstaltung wurde durch die örtliche Polizei begleitet.

Zahlreiche Teilnehmer reisten aus Oldenburg und Bremen mit dem Zug an. Ausgangspunkt der Versammlung war der Rathausplatz in Delmenhorst. Hier wurde um 15:00 Uhr zunächst eine Begrüßungsrede gehalten. Im Anschluss ging die ortsfeste Versammlung in einen fortbewegenden Aufzug über, an welchem ca. 1000 Personen teilnahmen.

Der Aufzug wurde von einem Lautsprecherfahrzeug begleitet und es wurden Megaphone und Transparente eingesetzt. Gegen 16:30 Uhr erreichte der Aufzug den Start- und Zielpunkt am Rathausplatz in Delmenhorst. Auf dem Rathausplatz verblieben zunächst ebenfalls die ca. 1000 Teilnehmenden. Um 22:00 Uhr wurde die Versammlung offiziell durch die Leiterin beendet.

Der Aufzug verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Am Rande der Abschlusskundgebung ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Veranstaltungsteilnehmenden und 5 Versammlungsgegnern gekommen, in dessen Verlauf eine Basecap eines Versammlungsgegners entwendet wurde.

Insgesamt konnte ein friedlicher Veranstaltungsverlauf verzeichnet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell