POL-WAF: Warendorf. Treffen der Tuningszene mit 350 Teilnehmern

Warendorf (ots) - Unbekannte sind am Freitagmorgen (18.07.2025) in einen Supermarkt an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt eingebrochen. Gewaltsam gelangten sie gegen 00.59 Uhr in den Markt und stahlen unter anderem Tabakwaren. Wer kann Hinweise zu einem Fahrzeug in der näheren Umgebung geben oder hat die Täter beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Drensteinfurt, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

