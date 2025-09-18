Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in Bonn-Friesdorf schnell unter Kontrolle - keine Verletzten

Bonn (ots)

Heute gegen 14:30 Uhr wurde über den Notruf ein Brand in einem Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in Bonn-Friesdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus einem Kellerfenster. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits alle Personen aus der Wohnung im Obergeschoss sowie aus einer Gewerbeeinheit im Erdgeschoss in Sicherheit gebracht. Drei Personen mussten sich dabei in den Hinterhof retten und wurden dort während des Einsatzes von Einsatzkräften der Feuerwehr betreut.

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, den Brand im Keller schnell zu löschen. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs sowie eines Lüfters blieb die Rauchausbreitung auf den betroffenen Kellerbereich begrenzt. Wohnung und Ladenlokal sind weiterhin nutzbar.

Während des Einsatzes musste der Bereich der Annaberger Straße vollständig gesperrt werden, um Feuerwehr und Rettungsdienst den notwendigen Arbeitsraum zu verschaffen. Dadurch kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Busverkehr. Nach rund einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Im Einsatz waren neben dem Führungsdienst rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Beuel und Bad Godesberg sowie der Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell