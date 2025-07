POL-EL: Lathen - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Aschendorf (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 8. Juli 2025, kam es gegen 8:35 Uhr in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Beteiligten. Ein 43-jähriger Fahrer eines Renault Master (Transporter) befuhr die Wiesenstraße aus Richtung Von-Ohrs-Weg kommend in Richtung Oldenburger Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Hyundai Tucson den Kollmannsweg in Richtung Wiesenstraße. Im ...

