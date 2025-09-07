Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zusammenstoß zwischen Bus und Fahrradfahrerin - Unfallzeugen leiten unmittelbar Wiederbelebungsmaßnahmen ein

Bonn (ots)

Kurz nach 23:00 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Unfall zwischen einem Bus und einer Radfahrerin im Flodelingsweg in Bonn-Endenich gemeldet. Dabei geriet die Radfahrerin unter den Bus und wurde lebensbedrohlich verletzt. Durch unmittelbar anwesende Passantinnen und Passanten - darunter eine ausgebildete Notfallsanitäterin - konnte die Patientin befreit und umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Nach der rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort wurde die Radfahrerin in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Patientenversorgung und sicherten die Einsatzstelle ab. Weitere Maßnahmen der technischen Hilfeleistung waren nicht erforderlich, sodass ein Großteil der alarmierten Feuerwehrkräfte nicht mehr benötigt wurde.

Noch an der Einsatzstelle wurde die notfallseelsorgerische Betreuung des Busfahrers sowie weiterer Augenzeugen sichergestellt. Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst war nach rund einer Stunde beendet. Für die Unfallaufnahme durch die Polizei bleibt die Kreuzung Flodelingsweg/Sebastianstraße jedoch weiterhin gesperrt.

