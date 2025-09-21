Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Emstek: Autobahn 1: Fahren ohne Fahrerlaubnis und falsche Personalienangabe

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 20. September 2025, gegen 19:25 Uhr, kontrollierten Beamtinnen der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek einen Pkw der in Richtung Osnabrück unterwegs war. Der Fahrer des Pkw konnte sich nicht ausweisen und gab seine Personalien zunächst mündlich an. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamtinnen jedoch fest, dass die angegebenen Personalien falsch waren und dass es sich bei ihm um einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Oldenburg handelte. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hätte den Pkw somit nicht fahren dürfen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell