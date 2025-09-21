PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 20:05 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten mit seinem Pkw das Gelände einer Tankstelle in Ahlhorn. Hier fuhr er beim Zurücksetzen gegen eine auf dem Tankstellengelände befindliche Leuchtreklame und verursachte einen Schaden von ca. 400 Euro. Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Verursacher einen Wert von 2,07 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

