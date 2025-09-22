PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Handtasche in Elsfleth +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl einer Handtasche in Elsfleth hat die Polizei am Montag, 22. September 2025, einen Tatverdächtigen gestellt.

Gegen 09:20 Uhr suchte eine 86-jährige Frau aus Stuhr die Dienststelle der Polizei in Elsfleth auf und gab an, dass sie bestohlen worden sei. Sie habe sich kurz zuvor am Bahnhof aufgehalten und dort ihre Handtasche auf einer Bank abgestellt. Diese habe sie für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen und anschließend den Diebstahl feststellen müssen. In unmittelbarer Nähe zur Bank habe sich ein möglicher Tatverdächtiger befunden, den sie detailliert beschreiben konnte. Diese Beschreibung wurde umgehend an die in die Fahndung eingebundenen Einsatzkräfte durchgegeben. Sie trafen kurze Zeit später in der Hafenstraße auf einen Mann, der der Beschreibung entsprach. Der 29-jährige Mann aus Elsfleth führte einen Beutel mit sich, in dem sich eine Handtasche befand. Er räumte die Tat schließlich ein.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden. Die Handtasche inklusive des gesamten Inhalts konnten der 86-Jährigen ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren