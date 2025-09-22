Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Handtasche in Elsfleth +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl einer Handtasche in Elsfleth hat die Polizei am Montag, 22. September 2025, einen Tatverdächtigen gestellt.

Gegen 09:20 Uhr suchte eine 86-jährige Frau aus Stuhr die Dienststelle der Polizei in Elsfleth auf und gab an, dass sie bestohlen worden sei. Sie habe sich kurz zuvor am Bahnhof aufgehalten und dort ihre Handtasche auf einer Bank abgestellt. Diese habe sie für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen und anschließend den Diebstahl feststellen müssen. In unmittelbarer Nähe zur Bank habe sich ein möglicher Tatverdächtiger befunden, den sie detailliert beschreiben konnte. Diese Beschreibung wurde umgehend an die in die Fahndung eingebundenen Einsatzkräfte durchgegeben. Sie trafen kurze Zeit später in der Hafenstraße auf einen Mann, der der Beschreibung entsprach. Der 29-jährige Mann aus Elsfleth führte einen Beutel mit sich, in dem sich eine Handtasche befand. Er räumte die Tat schließlich ein.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden. Die Handtasche inklusive des gesamten Inhalts konnten der 86-Jährigen ausgehändigt werden.

