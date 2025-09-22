PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne +++ Eine Person verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne hat sich am Sonntag, 21. September 2025, gegen 18:00 Uhr, eine Person leichte Verletzungen zugezogen.

Der 26-jährige Oldenburger war mit einem Kleinwagen auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. Zwischen der Altendorfer und der Linebroker Straße mussten vorausfahrende Fahrzeuge teilweise bis zum Stillstand abgebremst werden. Der 26-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den SUV eines 47-Jährigen aus Bremerhaven auf.

Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Unfallort war die B211 bis ungefähr 19:30 Uhr nur einspurig befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

