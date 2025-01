Polizei Gütersloh

POL-GT: 35-Jähriger tritt Rettungssanitäter - Polizist nach Widerstand verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Ein ursprünglich als hilflose Person an der Straße Klingenhagen gemeldeter Mann sollte Freitagvormittag (03.01., 09.30 Uhr) von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt werden. Nachdem sich der alkoholisierte Mann zunächst in die Behandlung begab, stieg er wieder aus dem Rettungswagen aus und beabsichtigte torkelnd in Richtung Nordtor zu laufen. Beim Versuch ihn zu beruhigen, trat der 35-jährige Mann einen Rettungssanitäter.

Als er daraufhin von einem zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten zu Boden gebracht wurde und weiterhin um sich trat, erlitt der Polizist ebenfalls Verletzungen. Der Polizist war anschließend nicht mehr dienstfähig. Mehrere Polizisten fesselten den 35-Jährigen und brachten in das Polizeigewahrsam nach Gütersloh. Auf dem Weg dahin und im Gewahrsam randalierte der Mann durchgehend. Er trat und spuckte um sich. Dem alkoholisierten Mann wurde im Gewahrsam eine Blutprobe durch einen hinzugerufenen Arzt abgenommen. Der 35-Jährige ohne festen Wohnsitz blieb bis zur Ausnüchterung in der Zelle.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell