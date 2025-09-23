PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wardenburg-Südmoslesfehn

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Südmoslesfehn ist am Montag, 22. September 2025, 16:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 74-jährige Frau aus Oldenburg mit einem Toyota die Diedrich-Dannemann-Straße in Richtung Südmoslesfehn. Kurz vor dem Erreichen der Korsorstraße hielt sie am rechten Straßenrand an, was eine ihr folgende 37-Jährige aus Wardenburg aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät erkannte. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers fuhr sie mit ihrem Kleinbus gegen den stehenden Toyota.

Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Für beide Fahrzeuge mussten Abschleppunternehmen verständigt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

