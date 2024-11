Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von E-Scooter

Im Tatzeitraum vom 15.11.2024, 18:00 Uhr bis zum 16:11.2024, 00:30 Uhr kam es in der Mobilitätsstation Vechta zu einem Diebstahl von einem E-Scooter der Marke Ninebot. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Langförden - Verkehrsunfallflucht mit Fahren unter Alkoholeinfluss Am 16.11.2024, gegen 14:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger aus Langförden mit seinem Pkw Mercedes die Lange Straße in Langförden. In einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung Rembrandtstraße kam der Verursacher nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem ihm entgegenkommenden PKW Porsche. Anschließend kollidierte der Mercedes mit einer Straßenlaterne, welche durch den Zusammenprall umknickte und auf einem abgeparkten PKW Mazda fiel. An allen beteiligten PKW entstand ein Sachschaden, zudem mussten zwei PKW abgeschleppt werden. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall fußläufig in Richtung Spreda, konnte jedoch durch die Beamten auf der Spredaer Straße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Dem 52-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

