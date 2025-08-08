Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise Reinigungskräfte entdecken Blutlache in Regionalbahn

Bild-Infos

Download

Mühldorf am Inn (ots)

Am Donnerstag, den 7. August 2025, entdeckten Reinigungskräfte der Deutschen Bahn AG eine Blutlache in einem abgestellten Zug am Bahnhof Mühldorf am Inn. Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Regionalbahn 27057 am Donnerstag (7. August) im Zeitraum von 18.08 Uhr bis 19.29 Uhr auf der Strecke von München nach Mühldorf am Inn eingesetzt. In einem der Wagen wurde im Anschluss die Blutlache entdeckt. In unmittelbarer Nähe wurden ein Stachelarmband mit befestigter Schnur sowie mehrere blutverschmierte Taschentücher aufgefunden.

Das Armband, das aufgrund seiner Stacheln potenziell dazu geeignet ist, Verletzungen zu verursachen, wurde sichergestellt. Ob der Vorfall mit einer Gewalttat in Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter bpoli.freilassing@polizei.bund.de oder unter der Telefonnummer 08654/7706-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell