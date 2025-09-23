PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kabelanhänger von Baustelle in Wardenburg-Achternmeer +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Schaden ist durch den Diebstahl eines Kabelanhängers von einer Baustelle in Achternmeer entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 21. September 2025, 13:30 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, 06:50 Uhr, haben Unbekannte einen in im Wohngebiet "Am Korsorsberg" abgestellten Anhänger entwendet. Auf dem Anhänger war eine massive Kabeltrommel montiert, auf der ein Aluminiumkabel aufgerollt war, das teilweise schon in der Erde verlegt war. Zur Vollendung des Diebstahls musste das Kabel daher durchtrennt werden. Insgesamt entstanden durch die Tat Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro.

Wer Angaben zum Diebstahl und möglicherweise verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

