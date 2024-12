Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Schwerverletzte Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

Hattingen (ots)

Am 29.11.2024, um 18:50 Uhr, beabsichtigte ein 87-jähriger Bochumer in seinem Pkw Mercedes-Benz aus der Werksstraße an der dort befindlichen Lichtzeichenanlage nach links in die Straße Am Büchsenschütz abzubiegen. An der grün-zeigenden Fußgängerquerung der Straße Am Büchsenschütz querte zeitgleich eine 29-jährige Radfahrerin aus Hattingen die Fahrbahn. Der 87-Jährige übersah die 29-Jährige beim Abbiegevorgang, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die 29-Jährige schwerverletzt. Nach der Behandlung vor Ort wurde sie einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. An Fahrrad und Pkw entstanden Sachschäden.

