Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Eine Person leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham ist am Dienstag, 23. September 2025, gegen 06:10 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden.

Ein 18-Jähriger aus Stadland wollte zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen von der Havendorfer Chaussee auf die B212 in Richtung Brake auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-Jährigen aus Bremerhaven, der mit einem BMW auf der Bundestraße in Richtung Süden unterwegs war. Obwohl er noch eine Vollbremsung einleitete und auszuweichen versuchte, fuhr er auf das Heck des Kleinwagens auf.

Der Mann aus Bremerhaven erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro. Bis etwa 07:30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu kleineren Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell