POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Mopedfahrer verletzt sich durch Sturz in Tossens +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Dienstag, 23. September 2025, gegen 17:35 Uhr, in Tossens zu Fall gekommen. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 63-jährige Mann aus Butjadingen war am Tossenser Deich in Richtung Tossensergroden unterwegs und kam während des Überholens von Radfahrern nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Überfahren des Grünstreifens stürzte der 63-Jährige und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Die Radfahrer kümmerten sich anschließend um den verletzten, aber ansprechbaren Kradfahrer und setzten auch einen Notruf ab. Während der Behandlung im eingetroffenen Rettungswagen wurde festgestellt, dass der 63-Jährige nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Dem 63-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme des Führerscheins an.

