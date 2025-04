Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person bei Auffahrunfall - 2504112

Ratingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde am Dienstagnachmittag, 29. April 2025, in Ratingen-Schwarzbach ein 28jähriger Autofahrer aus Erkrath leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Düsseldorferin mit ihrem Ford C-Max die Knittkuhler Straße in Richtung Düsseldorf. Hierbei missachtete sie in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 30, dass der vor ihr fahrende VW Polo eines 28-jährigen Erkrathers verkehrsbedingt abbremsen musste, worauf sie auf den Polo auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo in das Heck eines Mercedes Benz einer 44-jährigen Ratingerin geschoben, die nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Erkrather erstmedizinisch und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Sowohl der Ford als auch der VW wurden durch die Wucht des Aufpralls so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Mercedes Benz blieb fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 26.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Knittkuhler Straße einseitig in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell