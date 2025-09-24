Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 23. September 2025, gegen 13:15 Uhr, durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 28-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Bismarckstraße in Richtung Cramerstraße. In Gegenrichtung war ein 18-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes unterwegs. Er bog nach links in die Max-Planck-Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt der entgegenkommenden Frau. Sie prallte mit ihrem Kleinwagen frontal gegen die rechte Seite des Mercedes.

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell