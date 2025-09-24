PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 24. September 2025, gegen 05:00 Uhr, durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 54-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem VW die Stedinger Straße in Richtung Deichhausen. Kurz hinter dem Brauereiweg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mercedes, der auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt war.

Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

