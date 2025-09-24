PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst haben am Mittwoch, 24. September 2025, gegen 08:50 Uhr, zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Eine 25-jährige Delmenhorsterin war zur Unfallzeit mit einem BMW auf der Wittekindstraße in Richtung Heidkrug unterwegs. Beim Durchfahren der scharfen Linkskurve im Übergang zur Bremer Straße geriet sie mit ihrem BMW nach links in den Gegenverkehr. Sie prallte frontal mit einem 28-jährigen Delmenhorster zusammen, der mit einem Kleinwagen auf der Spur für Linksabbieger stand.

Beide Personen klagten nach dem Unfall über Schmerzen und wurden durch Rettungskräfte versorgt. Der 28-Jährige ist anschließend auch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von geschätzt 30.000 Euro.

Die Bremer Straße war in Höhe der Unfallstelle für ungefähr eine Stunde gesperrt. Ab 09:45 Uhr war die Fahrbahn einspurig befahrbar, die vollständige Freigabe erfolgte um 10:15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

