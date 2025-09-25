Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 24. September 2025, gegen 11:30 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 83-jähriger Mann aus dem Raum Hannover war mit einem Mercedes auf der Autobahn 28 unterwegs und wollte im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg wechseln. Beim Einfädeln auf den rechten Fahrstreifen kollidierte er seitlich mit dem Sattelzug eines 46-Jährigen aus Polen.

Am Mercedes entstanden erhebliche Schäden in höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Sattelzugmaschine wies Schäden in Höhe von weiteren 5.000 Euro auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell