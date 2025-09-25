PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 24. September 2025, gegen 11:30 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 83-jähriger Mann aus dem Raum Hannover war mit einem Mercedes auf der Autobahn 28 unterwegs und wollte im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg wechseln. Beim Einfädeln auf den rechten Fahrstreifen kollidierte er seitlich mit dem Sattelzug eines 46-Jährigen aus Polen.

Am Mercedes entstanden erhebliche Schäden in höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Sattelzugmaschine wies Schäden in Höhe von weiteren 5.000 Euro auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

