Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Stuhr +++ Lkw durchbricht mittlere Schutzplanke +++ Beide Richtungsfahrbahnen betroffen

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Stuhr hat ein Lkw am Donnerstag, 25. September 2025, gegen 11:10 Uhr, die Mittelschutzplanke der Autobahn durchbrochen. Auf beiden Richtungsfahrbahnen kommt es zu Behinderungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-jähriger Mann aus Bremen mit einem unbeladenen Lastzug auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Groß Mackenstedt kam er mit dem Gespann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den äußeren Schutzplanken. Anschließend überfuhr er mit dem Lastzug beide Fahrstreifen und durchbrach die mittleren Schutzplanken. Der Lkw kippte auf der Fahrbahn der Gegenrichtung auf die rechte Seite und blockierte diese somit. In diese Richtung, also Richtung Dreieck Stuhr, war ein 41-jähriger Mann aus dem Sauerland mit einem Skoda unterwegs, der sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem umgekippten Lkw kollidierte.

Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzungen des Autofahrers wurden als leicht eingestuft. Beide Männer wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An der Unfallstelle waren außerdem Einsatzkräfte der Feuerwehren Groß Mackenstedt, Brinkum, Fahrenhorst und Delmenhorst tätig. Die Autobahnpolizei Ahlhorn geht nach ersten Schätzungen von einem Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 100.000 Euro aus. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Die Autobahn 28 in Richtung Dreieck Stuhr ist durch den umgekippten Lkw komplett blockiert. Nach dem Unfall konnte der Verkehr über ein nahes Tankstellengelände am Unfallort vorbeigeführt werden. Spätestens für das Aufrichten und Bergen des Lkws wird aber die Einrichtung einer Vollsperrung erforderlich sein. Der Verkehr wird dann im Dreieck Delmenhorst von der Autobahn 28 abgeleitet. Die Richtungsfahrbahn Oldenburg ist durch den auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand gekommenen Anhänger des Lastzuges blockiert. Hier können der rechte Fahr- und der Standstreifen zum Passieren genutzt werden. Mit Behinderungen wird bis in den frühen Abend zu rechnen sein.

