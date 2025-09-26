Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer kommt in Großenkneten von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag, 25. September 2025, gegen 17:30 Uhr, in der Gemeinde Großenkneten von der Fahrbahn abgekommen.

Der 49-jährige Mann aus der Gemeinde Großenkneten war mit einem Kleinwagen auf der Hegeler-Wald-Straße in Richtung Sager Straße unterwegs. Beim Durchfahren der Linkskurve im Bereich "Zum Döhler Wehe" kam er erst nach rechts und nach dem Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Kleinwagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wurde der Schaden auf etwa 5.000 Euro beziffert. Der 49-Jährige blieb trotz des Überschlags unverletzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten Beamte der Polizei Alkoholgeruch beim 49-Jährigen und boten ihm die Durchführung eines Atemalkoholtests an. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille. Gegen ihn ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, den Führerschein behielt die Polizei ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell