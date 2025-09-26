Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Wardenburg ++

Delmenhorst (ots)

Am 26.09.2025, um 14.44 Uhr, kommt es in Wardenburg , Litteler Straße 3 (etwa Höhe der dortige Grundschule) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus Garrel befährt mit ihrem PKW DB die Litteler Straße - aus Richtung Littel kommend - in Richtung Ortsmitte. Unmittelbar vor der dortigen Grundschule reduziert sie ihre Geschwindigkeit, um die nächste Möglichkeit des Linksabbiegens einzuleiten. Aus bislang unbekannten Gründen wird dieser Abbiegevorgang verfrüht eingeleitet und sie gerät mit dem PKW auf den linksseitigen Fuß- und Radweg, den ein 9-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsausgang befährt. Trotz Bremsens des Radfahrers und Ausweichens der Fahrzeugführerin kommt es schließlich zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wird über die Motorhaube geschleudert und prallt anschließend auf den Boden. Die PKW Fahrerin gerät beim Ausweichen gegen eine befestigte Garteneinfriedung . Der 9-jährige wird schwer verletzt (keine Lebensgefahr) mit einem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

