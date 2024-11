Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Förderzusage für Lohmer Kindertagesstätte

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Donnerstag an Bürgermeister Jörg Burwitz der Gemeinde Lohme im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 300.000 Euro für einen Ersatzneubau der Kindertagesstätte.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 7. November 2024, 11.30 Uhr

Ort: Arkonastraße 32, 18551 Lohme

In der Gemeinde Lohme soll die neue Kindertagesstätte mit 40 Plätzen entstehen. Ein sogenannter eingerichteter Bewegungsraum soll allen Kindern spielerisch das Laufen, Springen, Klettern, Kriechen, Rutschen oder Balancieren ermöglichen, aber auch für Ruhe- und Entspannungsspiele genutzt werden.

