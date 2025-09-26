Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem schweren Raub auf einen Mitarbeiter einer Bäckerei in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 40-jährige Mann aus Delmenhorst fuhr am Freitag, 26. September 2025, gegen 01:50 Uhr, mit einem Kleintransporter auf das Gelände eines Supermarktes in der Schönemoorer Straße, um eine dort angeschlossene Filiale der Bäckerei mit Waren zu beliefern. Als er sich im Laderaum seines Transporters befand, stürmten zwei maskierte Männer auf ihn zu. Möglicherweise unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde er zu Boden gezwungen. Währenddessen durchsuchte der zweite Täter die Fahrerkabine des Kleintransporters nach Wertgegenständen. Ohne Bargeld erbeutet zu haben, bestiegen die beiden Täter gegen 02:00 Uhr einen schwarzen Kleinwagen, mit dem sie vom Parkplatz nach rechts in Richtung Stedinger Straße flohen. Der unverletzte 40-Jährige löste einen Alarm aus und sorgte so für die Verständigung der Polizei, die im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr antreffen konnte.

Die Polizei fragt nun, wer am Tatort in der Schönemoorer Straße, Ecke Dwostraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat. Hinweise werden unter 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell