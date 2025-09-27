Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 27.09.2025

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn:

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Lohne +++ Fahrer eines Sattelzuges lebensgefährlich verletzt, Vollsperrung der Autobahn 1 Richtung Bremen +++

Am Samstag, 27. September 2025, gegen 00:02 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Richtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Sattelzug auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Lohne/Dinklage geriet der Sattelzug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Außenschutzplanken, schleuderte quer über die dreispurige Fahrbahn, prallte gegen die Mittelschutzplanken und erneut gegen die Außenschutzplanken. Abschließend kam der Sattelzug quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer konnte noch selbstständig aus seiner verunfallten Sattelzugmaschine aussteigen und wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da beim Unfallverursacher der Verdacht bestand, dass dieser alkoholisiert gewesen ist, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Durch das Unfallgeschehen wurden Fahrzeugteile des Sattelzuges auf die Richtungsfahrbahn Osnabrück geschleudert, welche von einem 34-jährigen Fahrer mit seinem Pkw überfahren wurden. Hierbei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Da bei dem Unfall auch der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt wurde, trat eine größere Menge Dieselkraftstoff aus. Die hinzugerufene Feuerwehr Dinklage war mit 5 Einsatzfahrzeugen und 35 Einsatzkräften an der Unfallstelle und konnte einen Großteil des ausgelaufenen Dieselkraftstoffes binden.

Für die anschließende Unfallaufnahme und die aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A1 an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wurde zunächst durch die Autobahnpolizei Ahlhorn, im weiteren Verlauf dann durch die Autobahnmeisterei Holdorf eingerichtet. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis ca. 10 Uhr bestehen bleiben.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell