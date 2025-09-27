PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 27.09.2025

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall eines Wohnmobils auf der B211 mit einer leicht verletzten Person | Vollsperrung

Am Freitag-Mittag, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der B211 in der Gemeinde Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein in Fahrtrichtung Oldenburg fahrendes Wohnmobil kurz vor der Kreuzung der Barghorner Straße ins Schleudern geriet, rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit einem Straßenbaum kollidierte. Der 41-Jährige Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Am Wohnmobil entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für circa eine Stunde voll und anschließend für weitere 50 Minuten halbseitig gesperrt werden, sodass es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401-935115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

