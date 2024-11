Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter brechen 11 Pkw in Bensberg auf

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (05.11.) wurde die Polizei gegen kurz vor 07:00 Uhr in ein Parkhaus in der Schloßstraße in Bensberg gerufen. Insgesamt elf dort geparkte Pkw wurden durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen und der Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vollumfänglich getätigt werden.

Laut Aussagen der Zeugen waren diese zuletzt am Vorabend (04.11.) gegen 18:30 Uhr im Parkhaus. Zu diesem Zeitpunkt waren die Pkw noch unbeschädigt.

Die Polizei nahm zu jedem Fahrzeug jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Informationen zu dieser Tat geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell