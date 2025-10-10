Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt
Drakenburg (ots)
(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 11:47 Uhr, kam es in Drakenburg auf dem Fahrradweg der Verdener Landstraße (B215) zu einem Alleinunfall.
Ein 18-jähriger Drakenburger stürzte ohne Fremdbeteiligung mit seinem E-Scooter und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
