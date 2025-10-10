PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Drakenburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 11:47 Uhr, kam es in Drakenburg auf dem Fahrradweg der Verdener Landstraße (B215) zu einem Alleinunfall.

Ein 18-jähriger Drakenburger stürzte ohne Fremdbeteiligung mit seinem E-Scooter und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
