Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Drakenburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 11:47 Uhr, kam es in Drakenburg auf dem Fahrradweg der Verdener Landstraße (B215) zu einem Alleinunfall.

Ein 18-jähriger Drakenburger stürzte ohne Fremdbeteiligung mit seinem E-Scooter und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

