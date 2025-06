Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Taschendiebstahl in Gewahrsam gelandet

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Donnersbergkreis fiel am Montagnachmittag am Guimaraes-Platz gleich mehrfach auf. Zunächst fahndeten Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr wegen eines Taschendiebstahls auf dem Bahnhofsvorplatz nach der 28-Jährigen. Auf der Bahnhofstoilette wurden die Beamten schließlich fündig. Zwecks weiterer Ermittlungen nahmen sie die stark alkoholisierte Frau mit zur Dienststelle. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erhielt die Tatverdächtige einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich. Kurze Zeit später entdeckten Polizeibeamte die 28-Jährige erneut auf dem Vorplatz. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte sie die Beamten mehrfach. Bis zum nächsten Morgen musste die 28-Jährige die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Auf sie kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Beleidigungen zu. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell