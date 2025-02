Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Betrunken mit Baum kollidiert - Autofahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagabend befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi gegen 22:45 Uhr die Meyerhöfener Straße in südliche Richtung. Kurz hinter der Einmündung "Auf dem Heitkamp" kam der Bohmter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Im Krankenhaus erfolgte daraufhin die Entnahme von Blutproben und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

