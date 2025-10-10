Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Geschädigten bei einem Diebstahl im Aldi Obernkirchen

Obernkirchen (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2024, gegen 12:00 Uhr, sprachen zwei vermeintliche Spendensammler einen älteren Herrn innerhalb der Aldi-Filiale Obernkirchen an. Nachdem der ältere Herr Kleingeld spenden wollte und seine Geldbörse hervor holte, entriss einer der Täter mehrere 20 Euro-Scheine aus dem Portemonnaie. Nach Hinzukommen einer Aldi-Mitarbeiterin und einer Kundin gab der Täter das Geld vollständig zurück und flüchtete unerkannt. Als die herbeigerufenen Polizeibeamten vor Ort erschienen, hatte sich der geschädigte ältere Herr bereits entfernt, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit einem unbekannten Geschädigten eingeleitet. Die Polizei bittet den älteren Herrn nun, sich bei der Polizei Obernkirchen unter der Telefonnummer 05724/958860 zu melden, um den Sachverhalt weiter aufhellen zu können.

