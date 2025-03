FW-MK: Kleiner Waldbrand und ein ausgelöster Heimrauchmelder beschäftigten die Feuerwehr Iserlohn

Feuerwehr Iserlohn

Am Bürenbrucher Weg, unweit der neuerrichteten Windenergieanlagen, brannten heute Mittag ca. 150 bis 200 Quadratmeter Waldboden und Buschwerk. Das Feuer war beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr, die um 14:12 Uhr von Passanten alarmiert worden war, bereits größtenteils selbst erloschen, an den Rändern waren lediglich noch einzelne Rauchentwicklungen und Glutnester feststellbar. Es wurden zwei C-Rohre vom Tanklöschfahrzeug vorgenommen und die Brandfläche endgültig abgelöscht. Nach 30 Minuten konnten die 12 Einsatzkräfte wieder einrücken.

Um 17:45 Uhr erreichte die Einsatzzentrale ein Notruf aus der Brinkhofstraße in Oestrich. Hier signalisierte ein piepender Heimrauchmelder ein Ereignis. Der Anrufer gab zudem an, das Brandgeruch aus einer Dachgeschosswohnung wahrnehmbar sei. Der Disponent alarmierte daraufhin den Löschzug der Berufsfeuerwehr und parallel auch die Löschgruppe Letmathe. Vor Ort stellten die ersteintreffenden Kräfte der Löschgruppe Letmathe angebrannte Speisen in einem Backofen fest. Die Wohnung brauchte lediglich mit einem Belüftungsgerät belüftet werden, so dass der Einsatz nach wenigen Minuten beendet war. Verletzt wurde niemand.

