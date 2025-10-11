PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eröffnung eines AfD Parteibüros und Gegenkundgebung - Polizei zieht positive Bilanz des Einsatzes

Nienburg (ots)

(Thi) Am Samstag, den 11.10.2025, wurde an der Langen Straße in Nienburg ein Wahlkreisbüro der AfD eröffnet.

Im Zeitraum von ca. 15 bis 18 Uhr fand in der Nienburger Innenstadt eine Kundgebung unter dem Namen "Für Demokratie und Menschenrechte - gegen die rechtsextreme AfD" statt. Die Polizei war mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften vor Ort und zog nach dem Einsatzende ein positives Resümee.

Zu besonderen Verkehrseinschränkungen, Auseinandersetzungen oder Störungen im Innenstadtbereich kam es nicht.

Gegen 18 Uhr wurde die Kundgebung ohne besondere Vorkommnisse beendet.

Die Veranstaltung sowie die Kundgebung verliefen aus po1izeilicher Sicht friedlich und störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

