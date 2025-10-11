Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchtdorf - Party endet mit Verwüstung und Beschädigungen: Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(svk)Am Abend des 08.10.2025, gegen 18:00 Uhr bis ca. Mitternacht habe auf dem Grillplatz der Dorfgemeinschaft Uchtdorf in der "Limbke" eine nicht angemeldete Feierlichkeit mit mehreren Personen stattgefunden. Mitglieder der Dorfgemeinschaft haben im Nachhinein Verwüstungen und Beschädigungen auf dem Grillplatz festgestellt. Durch vermutlich bislang unbekannte Gäste der Feierlichkeit seien dort Holzbalken des Unterstandes sowie Teile des Grills zerstört worden. Weiterhin werden Scherben, leere Flaschen und Müll hinterlassen.

Der Dorfgemeinschaft sei durch die vorliegenden Beschädigungen und der Instandsetzung des Grillplatzes nun ein Schaden entstanden, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden kann. Die Rintelner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung oder zur oben genannten Feierlichkeit geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751-9646-0 zu melden.

