POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

Nienburg (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, 11.10.2025, 21:00 Uhr, und Sonntag, 12.10.2025, 12:05 Uhr, kam es im Parkhaus Am Hafen in Nienburg zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw.

Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände aus dem Innenraum. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

