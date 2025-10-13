Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw
Nienburg (ots)
(Gav) Zwischen Samstag, 11.10.2025, 21:00 Uhr, und Sonntag, 12.10.2025, 12:05 Uhr, kam es im Parkhaus Am Hafen in Nienburg zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw.
Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände aus dem Innenraum. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.
