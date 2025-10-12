Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Waltringhausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Samstag, den 11.10.2025, zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bantorfer Straße in Bad Nenndorf/Ortsteil Waltringhausen eingebrochen. Die Täter sich dabei durch das Einschlagen der Terrassentür Zutritt in das Haus verschafft. Zum Tatzeitpunkt sind die Hauseigentümer nicht zu Hause gewesen. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell