Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.10.2025) um 16 Uhr kam es auf dem Bergeler Weg in Oelde zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 63-jährige Oelderin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg des Bergeler Weges in Richtung Kreuzstraße. Ein 20-jähriger Oelder fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße Bergeler Weg. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell