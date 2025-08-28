PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Neuss (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist ein Radfahrer in Neuss zu Fall gekommen.

Der 65-Jährige befuhr am Mittwoch (27. August) gegen 19:55 Uhr die Straße Am Goldberg in Norf. Über den dortigen Kreisverkehr beabsichtigte er in Richtung der Straße An der Norf zu fahren. Dabei touchierte sein Pedelec aus bislang unbekannten Gründen den Bordstein der Mittelinsel des Kreisverkehrs.

Er kam zu Fall und verletzte sich mutmaßlich schwer.

Der Neusser wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet Zeugen, eventuelle Beobachtungen unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

