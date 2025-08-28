Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Neuss (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist ein Radfahrer in Neuss zu Fall gekommen.

Der 65-Jährige befuhr am Mittwoch (27. August) gegen 19:55 Uhr die Straße Am Goldberg in Norf. Über den dortigen Kreisverkehr beabsichtigte er in Richtung der Straße An der Norf zu fahren. Dabei touchierte sein Pedelec aus bislang unbekannten Gründen den Bordstein der Mittelinsel des Kreisverkehrs.

Er kam zu Fall und verletzte sich mutmaßlich schwer.

Der Neusser wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet Zeugen, eventuelle Beobachtungen unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

