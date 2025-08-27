PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladekabelklau in Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (27. August), gegen 02:12 Uhr, flüchteten Unbekannte beim Erblicken der Polizei von der Bahnhofstraße in Holzheim. Nach einer Verfolgung konnte ein Tatverdächtiger neben seinem Fahrrad an der Rampenstraße gestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen befand sich auf einem Anhänger des Fahrrads mutmaßliches Diebesgut und Tatwerkzeug.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um vier Ladekabel für Elektrofahrzeuge.

Dieses, das Fahrrad und der Anhänger sowie das Werkzeug wurden sichergestellt.

Der 48-jährige Düsseldorfer wurde festgenommen und zu einer Wache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 14:56

    POL-NE: Drei Brände in Dormagen halten Polizei und Feuerwehr auf Trab

    Dormagen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.08.) kam es im Stadtgebiet Dormagen zu drei Bränden. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte einen 35 Jahre alten Mann aus Dormagen als Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Zunächst war am Dienstag (26.08.), gegen 23:40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße "Am Stellwerk" ein weißer Ford ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:56

    POL-NE: Angeblicher Trödelhändler betrügt Seniorin

    Neuss (ots) - Eine 79-jährige Neusserin ist offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden. Soweit bisher bekannt kontaktierten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Seniorin zunächst telefonisch, gaben sich als Mitarbeiter eines Trödelladens aus und äußerten Interesse am Kauf verschiedener Gegenstände. Am Dienstag (26. August), suchte einer der Verdächtigen die Neusserin gegen 13 Uhr in ihrer Wohnung an der ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 17:25

    POL-NE: Versammlung im Rhein-Kreis Neuss - Polizei in Meerbusch im Einsatz

    Meerbusch / Köln (ots) - Die Polizei bereitet sich am kommenden Donnerstag (28. August) intensiv auf eine Versammlungslage im Rhein-Kreis Neuss in Meerbusch vor und wird dazu mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei im Einsatz sein. Eine Privatperson hat zu dem Thema "Für Frieden und Abrüstung" einen Aufzug mit rund 200 Teilnehmenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren