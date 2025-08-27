Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladekabelklau in Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (27. August), gegen 02:12 Uhr, flüchteten Unbekannte beim Erblicken der Polizei von der Bahnhofstraße in Holzheim. Nach einer Verfolgung konnte ein Tatverdächtiger neben seinem Fahrrad an der Rampenstraße gestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen befand sich auf einem Anhänger des Fahrrads mutmaßliches Diebesgut und Tatwerkzeug.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um vier Ladekabel für Elektrofahrzeuge.

Dieses, das Fahrrad und der Anhänger sowie das Werkzeug wurden sichergestellt.

Der 48-jährige Düsseldorfer wurde festgenommen und zu einer Wache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell