Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250821.2 Brunsbüttel: Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Brunsbüttel (ots)

In Brunsbüttel hat eine unbekannte Person in der vergangenen Woche ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Mittwoch, den 13.08.2025, stellte ein 77-jähriger Mann seinen grauen VW Polo gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Gutenbergstraße in Höhe der Hausnummer 20 ab. Als er am nächsten Morgen um 09:45 Uhr zurückkehrte, entdeckte er eine eingeschlagene rechte hintere Seitenscheibe.

Die Polizei in Brunsbüttel ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter 04852 60240 oder per Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell