POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet

Rund 9.000 Euro Schaden ist das Resultat eines Unfalls am Montag bei Gerstetten.

Kurz nach 15.45 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem MAN Laster in der Bahnhofstraße unterwegs. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr an der Kreuzung in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er wohl eine 82-jährige in einem Citroen. Die Seniorin war in Richtung Waldhausen unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallbeteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Der Schaden am MAN Lkw wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

